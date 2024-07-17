İstanbul’da sokaktaki çalışma evdeki eşyaları yaktı! Kazı çalışması yüzünden yangın çıktı

İstanbul Bağcılar'daki bir apartmanı su basmıştı. Ekiplerin çalışması sırasında karşı apartmanın elektrik tesisatı hasar gördü. Sadece bu da değil dairelerdeki elektronik cihazlar alev aldı. Ev sahiplerinin eşyaları küle döndü.

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