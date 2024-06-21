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İstanbul’da sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada: Evinde kendisini vurunca yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 14:40
Ulus’ta iki arkadaş, küfür nedeniyle çıkan kavgada silahla birbirlerine ateş açtı. Sokağa taşan kavgada şahıslardan biri bacağından yaralandı. Saldırgan, ertesi gün evinde kazayla kendisini ayağından vurunca yakayı ele verdi. Silahlı kavga anları kameralara yansırken, saldırgan tutuklandı.
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