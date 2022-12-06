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İstanbul’da sokak ortasında taciz skandalı! O anlar kamerada

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Giriş: 06.12.2022 10:52
İstanbul’da yolda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra, arkasından yaklaşıp taciz eden G.T. polis ekiplerince yakalandı. G.T.'nin kadını taciz ettiği anlar ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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