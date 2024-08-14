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İstanbul'da sokak ortasında taciz! O anlar kamerada

İstanbul'da sokak ortasında taciz! O anlar kamerada

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2024 10:54
İstanbul Sultangazi'de kaldırımda yürüyen hamile bir kadını takip eden sapık, sokağın boş olmasını fırsat bilerek kadını taciz etti. Taciz anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, o sapık yakalanarak gözaltına alındı.

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen hamile kadın tacize uğradı. Şüpheli gözaltına alınırken, sokak ortasında güpegündüz yaşanan taciz çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 09.50 sıralarında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark etti.

Sapık sokak ortasında kadının önünü böyle kesti

Bu sırada kenara çekilen kadın şüphelinin önüne geçmesi için yavaşladı. Kadının önünü kesen şüpheli ardından da kollarından tuttu. Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti; ardından da koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Kadını taciz eden sapık ardından olay yerinden böyle kaçtı

Hamile olduğu öğrenilen sağlık personelinin tacize uğradığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer yandan şüphelinin olaydan 2 saat sonra sağlık personelinin çalıştığı hastane çevresinde görüldüğü öğrenildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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