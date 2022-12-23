İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı! Tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı

İstanbul’da bir şahıs, bir süre boyunca sokakta tur atarak motosikletli bir şahsın gelmesini bekledi. Bir süre sonra sokağa gelen motosikletlinin yanına giderek tartışan şahıs, silahını çıkararak ateş açtı. Olayın ardından silahlı saldırganın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.