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İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı! Tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı

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Giriş: 23.12.2022 15:10
İstanbul’da bir şahıs, bir süre boyunca sokakta tur atarak motosikletli bir şahsın gelmesini bekledi. Bir süre sonra sokağa gelen motosikletlinin yanına giderek tartışan şahıs, silahını çıkararak ateş açtı. Olayın ardından silahlı saldırganın  kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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