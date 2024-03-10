İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı kamerada: Yürüyüşünü beğenmediği için bacaklarından vurdu

Kağıthane’de sokakta yürüyen bir adam, karşısından gelen şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, bacaklarından vurulan adam hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan ve yürüyüşünü beğenmediği için adamı vurduğunu söyleyen şahıs tutuklandı.