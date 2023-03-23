23 Mart 2023, Perşembe
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İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı! Brezilyalı model dehşeti yaşadı
Korkunç olay geçen gün İstanbul’da meydana geldi. Kağıthane'de kargo teslimatı yapma bahanesiyle iletişim kuran şüpheli, iş yerinin önünde buluştuğu 31 yaşındaki Brezilyalı model Diogo Da Silva Joaquım'a silahlı saldırıda bulundu. Brezilyalı model bacağından ve kolundan yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı ile ilgili konuşan Brezilyalı model, “Türk polisine ve adaletine güvenim tam. Şüphelinin kısa sürede yakalanacağına inanıyorum" dedi.