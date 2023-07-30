İstanbul'da sokak ortasında silahlar patladı! Taksici öldü yolcular yaralandı

İstanbul Beyoğlu'ndan aldığı yolcular Gaziosmanpaşa'ya getiren bir taksi sürücüsü, aracına açılan ateş sonucu öldürüldü. Saldırganın taksidekilerin husumetlisi olduğu iddia edilirken, hayatını kaybeden taksicinin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.