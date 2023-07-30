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İstanbul'da sokak ortasında silahlar patladı! Taksici öldü yolcular yaralandı

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Giriş: 30.07.2023 14:38
İstanbul Beyoğlu'ndan aldığı yolcular Gaziosmanpaşa'ya getiren bir taksi sürücüsü, aracına açılan ateş sonucu öldürüldü. Saldırganın taksidekilerin husumetlisi olduğu iddia edilirken, hayatını kaybeden taksicinin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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