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İstanbul'da sokak ortasında kasklı dehşet! Pusu kurup kurşunladılar! Olay anları kamerada

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Giriş: 05.07.2023 13:29
İstanbul Kağıthane'de motosikletle ilerleyen bir gence pusu kuruldu. Önünü kesen ve tanınmamak için kask takan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç göğsünden 3 kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan genç tedavi için hastaneye kaldırılırken, olay anları kameralara yansıdı.
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