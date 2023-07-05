İstanbul'da sokak ortasında kasklı dehşet! Pusu kurup kurşunladılar! Olay anları kamerada

İstanbul Kağıthane'de motosikletle ilerleyen bir gence pusu kuruldu. Önünü kesen ve tanınmamak için kask takan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç göğsünden 3 kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan genç tedavi için hastaneye kaldırılırken, olay anları kameralara yansıdı.