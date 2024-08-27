İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet! Yumrukladı, sürükledi yetmedi sopayla dövdü | Dehşet anları kamerada

İstanbul Avcılar'da bir şahıs, sokak ortasında ve otomobil içerisinde kadın dövdü. Kadına dakikalarca tekme, yumruk ve sopa ile saldıran şahıs araya girmek isteyenleri de engelledi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, saldırıya uğrayan kadın "Anne" diye bağırarak ağlamaya başladı.