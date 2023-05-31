31 Mayıs 2023, Çarşamba
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İstanbul'da sokak ortasında dehşet anları! Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü
Dehşete düşüren olay dün gece saatlerinde İstanbul’da meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme sebebiyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.