İstanbul’da sivrisinek kabusu

Sıcak havanın etkisiyle sivrisinekler bu yaz da İstanbullunun kabusu oldu. Tek fark bu yıl sayıları daha fazla ve ısırmakla kalmayıp artık virüs de yayıyorlar. Ekibimiz Sarıyer'e gitti bugün ve vatandaşa mikrofon uzattı. Peki sivrisinek ısırdığında nelere dikkat edeceğiz? İşte detaylar...

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