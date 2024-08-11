11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İstanbul’da sivrisinek kabusu

İstanbul’da sivrisinek kabusu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2024 15:42
Sıcak havanın etkisiyle sivrisinekler bu yaz da İstanbullunun kabusu oldu. Tek fark bu yıl sayıları daha fazla ve ısırmakla kalmayıp artık virüs de yayıyorlar. Ekibimiz Sarıyer'e gitti bugün ve vatandaşa mikrofon uzattı. Peki sivrisinek ısırdığında nelere dikkat edeceğiz? İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da sivrisinek kabusu
İstanbul’da sivrisinek kabusu
Bir garip olay: Gece yarısı...
Bir garip olay: Gece yarısı...
Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2 oldu
Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2 oldu
Tescilli Munzur balında sağım zamanı
Tescilli Munzur balında sağım zamanı
İstanbul’da hafta sonu
İstanbul'da hafta sonu
Samanyolu ve perseid meteor yağmuru
Samanyolu ve perseid meteor yağmuru
A Haber ekibi Soysalı Köyü’nde
A Haber ekibi Soysalı Köyü'nde
Bursa’nın meşhur lezzeti: Cantık Pidesi
Bursa'nın meşhur lezzeti: Cantık Pidesi
Akdeniz’de mısır hasadı
Akdeniz'de mısır hasadı
Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı
Okul duvarının üzerinde ölü bulundu
Okul duvarının üzerinde ölü bulundu
Sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede
Sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede
Daha Fazla Video Göster