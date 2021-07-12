İstanbul'da sivri sinek kabusu! İlaçlama yapılmadı, megakenti sinekler bastı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çoğalan sivrisinekler yeterli ilaçlama yapılmayınca İstanbulluları çileden çıkardı. İstanbul'un dört bir yanını saran sivrisinekler özellikle çocuklarda enfeksiyona neden oldu. Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi grubunun 6 ay öncesinden uyardığı ancak CHP'li yönetimin dikkate almadığı ortaya çıktı.

İstanbul büyük şehir yönetimi uyarıları dikkate almayınca İstanbul'u sinekler bastı. Yeterli ilaçlama yapılmayan megakentte sivrisinekler vatandaşın kabusu oldu. Özellikle çocuklarda enfeksiyona bağlı oluşan yaralar isyan ettirdi.

AK PARTİ GRUBU 6 AY ÖNCESİNDEN UYARDI

Ak Parti İBB meclis grubu sivrisinek larvalarıyla mücadelenin başlaması için ocak ayında CHP'li İBB yönetimini uyardı. Ancak uyarılar dikkate alınmadı.

İSTANBUL'DA SİVRİSİNEKLER GİDEREK ÇOĞALIYOR

Vatandaşlar bir an önce duruma çözüm bulunmasını istiyor.