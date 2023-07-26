İstanbul'da sır ölüm! Kötü koku ortaya çıkardı! Meğer 1 hafta önce...

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir evden gelen koku ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, evde yaşayan 56 yaşındaki Filipinli kadının cesedine ulaştı. Kadının yaklaşık 1 hafta önce öldüğü belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.