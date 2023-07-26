26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da sır ölüm! Kötü koku ortaya çıkardı! Meğer 1 hafta önce...

İstanbul'da sır ölüm! Kötü koku ortaya çıkardı! Meğer 1 hafta önce...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2023 15:52
İstanbul Kağıthane'de bulunan bir evden gelen koku ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, evde yaşayan 56 yaşındaki Filipinli kadının cesedine ulaştı. Kadının yaklaşık 1 hafta önce öldüğü belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
İstanbul’da sır ölüm! Kötü koku ortaya çıkardı!
İstanbul'da sır ölüm! Kötü koku ortaya çıkardı!
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü
Başakşehir’de feci kaza kamerada!
Başakşehir'de feci kaza kamerada!
İstanbul’da film gibi olay kamerada
İstanbul’da film gibi olay kamerada
Ttaşlı, sopalı kavgaya Özel Harekat Polisi müdahalesi
Ttaşlı, sopalı kavgaya Özel Harekat Polisi müdahalesi
Türkiye kavurucu sıcağın etkisinde
Türkiye kavurucu sıcağın etkisinde
Görenler hayrete düştü
Görenler hayrete düştü
Başvurularda son 3 gün!
Başvurularda son 3 gün!
Masaj salonunu bastı ortalığı birbirine kattı
Masaj salonunu bastı ortalığı birbirine kattı
Kimse anlayamadı! Sürü halinde kıyıya vurdular
Kimse anlayamadı! Sürü halinde kıyıya vurdular
Bugün rekor sıcaklık bekleniyor
Bugün rekor sıcaklık bekleniyor
Daha Fazla Video Göster