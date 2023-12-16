16 Aralık 2023, Cumartesi
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İstanbul'da silahlı saldırı! Taksi durağına kurşun yağdırdı
Şişli'de seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğundaki bir kişi, taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.