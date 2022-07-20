20 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da silahlı saldırı! Oto tamircisine kurşun yağdırdılar
İstanbul’da bir oto tamircisinin önüne motosikletle gelen iki şahıs, işyerine tabanca ile kurşun yağdırıp kaçtı. Saldırı anları kameralara yansırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Kağıthane polisi motosikletli saldırganları yakaladı.