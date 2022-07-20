İstanbul’da silahlı saldırı! Oto tamircisine kurşun yağdırdılar

İstanbul’da bir oto tamircisinin önüne motosikletle gelen iki şahıs, işyerine tabanca ile kurşun yağdırıp kaçtı. Saldırı anları kameralara yansırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Kağıthane polisi motosikletli saldırganları yakaladı.