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İstanbul’da silahlı saldırı! Oto tamircisine kurşun yağdırdılar

İHA
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Giriş: 20.07.2022 14:16
İstanbul’da bir oto tamircisinin önüne motosikletle gelen iki şahıs, işyerine tabanca ile kurşun yağdırıp kaçtı. Saldırı anları kameralara yansırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Kağıthane polisi motosikletli saldırganları yakaladı.
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