İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Sohbet ederken bacağından vuruldu

Çağlayan’da arkadaşlarıyla sohbet eden bir kişi, motosikletli ve kasklı şahısların silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırı kameralara anbean yansırken, yaralı adam motosikletle hastaneye götürüldü. Saldırıda iş yerinin camı da tuzla buz oldu.