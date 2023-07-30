30 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Sohbet ederken bacağından vuruldu

İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Sohbet ederken bacağından vuruldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2023 18:17
Çağlayan’da arkadaşlarıyla sohbet eden bir kişi, motosikletli ve kasklı şahısların silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırı kameralara anbean yansırken, yaralı adam motosikletle hastaneye götürüldü. Saldırıda iş yerinin camı da tuzla buz oldu.
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada
Esenyurt’da tekel bayisinde vahşet
Esenyurt'da tekel bayisinde vahşet
Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Bedirhan bebek anısına…
Bedirhan bebek anısına…
Görüntüler Türkiye’den! Belgeselleri aratmayan anlar kısa sürede yüzlerce kez izlendi
Görüntüler Türkiye’den! Belgeselleri aratmayan anlar kısa sürede yüzlerce kez izlendi
Düğünde müzik kavgası!
Düğünde müzik kavgası!
600 milyon tl’lik altınla kaçtı
600 milyon tl'lik altınla kaçtı
Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
Cihanı aydınlatan nur
Cihanı aydınlatan nur
İstanbul barajlarında kuraklık alarmı
İstanbul barajlarında kuraklık alarmı
İstanbul’da sokak ortasında silahlar patladı
İstanbul'da sokak ortasında silahlar patladı
Aşırı sıcaklar psikolojiyi mi bozuyor?
Aşırı sıcaklar psikolojiyi mi bozuyor?
Daha Fazla Video Göster