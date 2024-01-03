İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Eski sevgilisinin erkek arkadaşını vurdu

Kağıthane’de bir şahıs eski sevgilisinin erkek arkadaşını, kaldırımda yürüdükleri esnada silahla bacaklarından vurdu. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.45 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgür T. isimli genç, bir süre önce kız arkadaşından ayrıldı. Bu süreçte şahsın kız arkadaşı, Mahmut C. ile sevgili oldu. Bunu öğrenen Özgür T., Mahmut C.’yi arayarak görüşmek istediğini söyledi. Cadde üstünde buluşan ikili bir süre kaldırımda yürümeye başladı. O esnada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda silahını çeken Özgür T., Mahmut C.‘ye tabanca işe ateş açarak bacaklarından yaraladı.