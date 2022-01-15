İstanbul’da silahlı “omuz atma” kavgası kamerada

Kağıthane’de iki şahıs, “omuz atma” meselesi yüzünden tartıştıkları gençleri önce metrelerce darp ederek sürüklediler daha sonra da tabancayla vurdu. Silahlı kavga anları kameralara yansırken, saldırganlar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 03.15 sıralarında meydana gelen olayda, İzzet S. ile arkadaşı Mikdat Ç. cadde üzerinde yürümeye başladı. O esnada karşı taraftan gelen Zeki A. ve Talha T. ile 'omuz atma' meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan iki taraf, kısa sürede kavgaya tutuşunca ortalık karıştı.Kavga sırasında Talha T., İzzet S.'yi darp ederek metrelerce sürükledi. İzzet S., Talha T.'den kurtulmaya çalışsa da bir süre başarılı olamadı. Kavga sırasında Zeki A. ise darp ettiği Mikdat Ç.'yi yanında getirdiği tabancayla ayağından vurup, arkadaşının yanına doğru gitti. Elindeki tabancayla tehditler savuran Zeki A., Talha T.'nın darp ettiği İzzet A.'yı da bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.Kağıthane polisi saldırganları kısa sürede yakaladı.