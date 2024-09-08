İstanbul'da silahlar kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Pendik'te iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, silahlar çekildi. Olayda 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.

Pendik'te iki grup arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.



Grupların birbirlerine karşılıklı ateş etmesinin ardından 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı bölgede bir süre inceleme yaparken şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.