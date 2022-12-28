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İstanbul'da siber suçlara operasyon! Yatırım vaadiyle 56 milyon lira dolandırdılar

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 13:27
İstanbul'da "yatırım yapma" vaadiyle bir Amerikan vatandaşını 56 milyon lira dolandıran 4 kişilik çete çökertildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keksin aktardı.
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