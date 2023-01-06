06 Ocak 2023, Cuma
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İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bilişim sistemleriyle banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı.