İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bilişim sistemleriyle banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı.