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İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş: 06.01.2023 11:22
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bilişim sistemleriyle banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı.
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