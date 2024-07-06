İstanbul'da sevgili dehşeti kamerada: Aldatan sevgilisini darbedip bıçakladı

Kağıthane'de genç bir kız, yakın arkadaşıyla kendisini aldatan sevgilisini önce darp etti sonrada bacağından bıçakladı. Dehşet anları kameralarda yansırken, hastaneye kaldırılan genç, sevgilisi kızdan şikayetçi olmadı.

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