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İstanbul'da scooterlara yasak mı geliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.01.2023 13:19
İstanbul'da scooterlara yasak mı geliyor? 3 büyük firma piyasadan neden çekildi? Kaldırımlardaki scooter işgali ve kazalar nasıl önlenecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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