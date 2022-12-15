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İstanbul’da saplantılı aşıktan ölüm tuzağı! Anaokulu önünde dehşet saçtı

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Giriş: 15.12.2022 15:02
İstanbul’da bir kişi eski kız arkadaşının babasını anaokulu önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Baba Ayhan Ergün aldığı darbelere ağır yaralanırken, saplantılı aşık Murat Özkazan gözaltına alındı.
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