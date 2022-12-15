15 Aralık 2022, Perşembe
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İstanbul’da saplantılı aşıktan ölüm tuzağı! Anaokulu önünde dehşet saçtı
İstanbul’da bir kişi eski kız arkadaşının babasını anaokulu önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Baba Ayhan Ergün aldığı darbelere ağır yaralanırken, saplantılı aşık Murat Özkazan gözaltına alındı.