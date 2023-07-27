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İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Patlama sesleri geldi

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 15:17
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ara ara patlama seslerinin de geldiği yangın büyük paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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