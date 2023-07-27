27 Temmuz 2023, Perşembe
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İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Patlama sesleri geldi
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ara ara patlama seslerinin de geldiği yangın büyük paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.