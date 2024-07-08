İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 31 bin şişe sahte ürün ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Baskınlarda, 1 kişi gözaltına alınırken, ünlü markaların taklidi olduğu değerlendirilen parfümlerin 'merdiven altı' diye tabir edilen imalathanelerde üretildiği ortaya çıktı.