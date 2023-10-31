İstanbul’da sahte içki operasyonu

Esenyurt, Pendik ve Arnavutköy'de 3 adrese düzenlenen operasyonlarda satışa hazır bin 500 şişe sahte viski, bin 600 şişe sahte votka, 6 ton şişelenmek için hazırlanmış sahte rakı, 33 ton etil alkol, 2 ton içki aroması, 2 bin 500 adet sahte bandrol, sahte içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, bidon ve alkol ölçüm cihazı gibi çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi sahte içki üretirken suç üstü yakalandı.