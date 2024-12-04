04 Aralık 2024, Çarşamba
İstanbul'da sahte içki ölümleri artıyor! Sahte içki satan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Sahte içkileri sattığı tespit edilen 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İstanbul'da sahte içkiden can kayı artıyor. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Sultangazi ve Bakırköy'de toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.
Son ölümlerle birlikte can kaybı sayısı 17'ye yükledi. 22 kişinin tedavileri hastanelerde sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Operasyonlarda, sahte içki sattığı tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.