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İstanbul'da sahte içki kabusu! Can kaybı 30'a yükseldi

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Giriş: 21.12.2021 15:23
İstanbul'da son 10 günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. İstanbul Valiliği cuma günü Sahte içki nedeniyle 22 kişinin öldüğü belirtirken 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini duyurmuştu.
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