21 Aralık 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da sahte içki kabusu! Can kaybı 30'a yükseldi
İstanbul'da son 10 günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. İstanbul Valiliği cuma günü Sahte içki nedeniyle 22 kişinin öldüğü belirtirken 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini duyurmuştu.