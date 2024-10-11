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İstanbul'da sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 15:44
Güncelleme:11.10.2024 15:45
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir tekel bayiinden alkol alan 6 kişi zehirlendi. Olayın sahte alkol nedeniyle gerçekleştiği öğrenilirken, zehirlenenlerden 2'si hayatını kaybetti. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alınırken, tekel bayii ise mühürlendi.
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