20 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana markete daldı

İstanbul’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana markete daldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2021 12:27
İstanbul Küçükçekmece'de bir kurbanlık dana, sahibinin elinden kurtularak akaryakıt istasyonunun marketine daldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Neye uğradıklarını şaşıran market çalışanları ile müşteriler, sağa sola kaçıştı. Kurbanlığın sahibi, dananın gözlerini bez ile bağlayarak sakinleştirdi. Sonra da araca bindirerek kesim yerine getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bizim için bayram yoktur
Bizim için bayram yoktur
Bir babanın yıkıldığı an!
Bir babanın yıkıldığı an!
Kurban klasiği: Acemi kasaplar
Kurban klasiği: Acemi kasaplar
Kurbanlık dana markete daldı
Kurbanlık dana markete daldı
Sancaktepe'de Kurban Bayramı coşkusu
Sancaktepe'de Kurban Bayramı coşkusu
Marmara Denizi'ni de kirletiyor! Siyaha büründü
Marmara Denizi'ni de kirletiyor! Siyaha büründü
Tatil bölgelerinde bayram yoğunluğu
Tatil bölgelerinde bayram yoğunluğu
Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti
Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti
İşte lezzetli kavurmanın sırrı
İşte lezzetli kavurmanın sırrı
Kurban Bayramı bereketiyle geldi!
Kurban Bayramı bereketiyle geldi!
Kurban keserken yaralanmalara dikkat
Kurban keserken yaralanmalara dikkat
Sakarya Karasu'da büyük tehlike!
Sakarya Karasu'da büyük tehlike!
Daha Fazla Video Göster