20 Temmuz 2021, Salı
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İstanbul’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana markete daldı
İstanbul Küçükçekmece'de bir kurbanlık dana, sahibinin elinden kurtularak akaryakıt istasyonunun marketine daldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Neye uğradıklarını şaşıran market çalışanları ile müşteriler, sağa sola kaçıştı. Kurbanlığın sahibi, dananın gözlerini bez ile bağlayarak sakinleştirdi. Sonra da araca bindirerek kesim yerine getirdi.