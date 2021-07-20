İstanbul’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana markete daldı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kurbanlık dana, sahibinin elinden kurtularak akaryakıt istasyonunun marketine daldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Neye uğradıklarını şaşıran market çalışanları ile müşteriler, sağa sola kaçıştı. Kurbanlığın sahibi, dananın gözlerini bez ile bağlayarak sakinleştirdi. Sonra da araca bindirerek kesim yerine getirdi.

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