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İstanbul’da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul’da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 12:59
Güncelleme:02.09.2024 13:05
Megakent İstanbul yeni haftaya sağanak yağışla başladı. Kartal ve Pendik’te bazı yollar göle döndü. Yağışın etkili olduğu yerlerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
İstanbul’da yollar göle döndü
İstanbul’da yollar göle döndü
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