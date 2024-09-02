02 Eylül 2024, Pazartesi
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İstanbul’da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi
Megakent İstanbul yeni haftaya sağanak yağışla başladı. Kartal ve Pendik’te bazı yollar göle döndü. Yağışın etkili olduğu yerlerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.