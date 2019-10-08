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08.10.2019
İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti
İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan yağmur ve beraberindeki kazalar trafiği felç etti. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine kadar çıktı. Meteoroloji'den, Marmara da dahil bazı bölgeler için sağanak uyarısı gelirken, İstanbul'daki yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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