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İstanbul’da sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul’da sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 15:53
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.
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