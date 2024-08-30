30 Ağustos 2024, Cuma
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İstanbul'da sağanak yağış! Su baskını ve kuvvetli rüzgara dikkat
Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul’da beklenen yağış başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Dr. Düven Özdemir anlattı.