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İstanbul'da sağanak yağış! Su baskını ve kuvvetli rüzgara dikkat

İstanbul'da sağanak yağış! Su baskını ve kuvvetli rüzgara dikkat

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 15:45
Güncelleme:30.08.2024 15:47
Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul’da beklenen yağış başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Dr. Düven Özdemir anlattı.
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