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İstanbul’da sağanak, Trakya’da kar! Meteoroloji uyardı, megakentte sağanak yağış etkili oluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2024 17:57
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece arasında azalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış ve kar beklenen 9 il için sarı kodlu uyarı geldi. Bu gece yarısından itibaren rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Fethiye ve Kaş arasında güneydoğu yönlerinden zamanla 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Peki hangi illerde sağanak yağış ve kar bekleniyor? A Haber muhabirleri yurt genelinden hava durumunu aktardılar. İşte detaylar...
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