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İstanbul'da sağanak çilesi: Cadde ve sokaklar göle döndü! Eminönü'nde dükkanları su bastı | Video

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Giriş: 19.06.2020 13:10
Güncelleme:19.06.2020 13:36
İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayaza Cendere Caddesi ve Üsküdar Kısıklı Caddesi göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan yağışa hazırlıksız yakalananan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
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