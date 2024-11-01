01 Kasım 2024, Cuma
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İstanbul’da sabıkalı üst geçitte yine kaza! Önlem yok kaza çok

İstanbul’da sabıkalı üst geçitte yine kaza! Önlem yok kaza çok

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 15:43
Bakırköy'deki Rauf Orbay Üst Geçidi artık kazalarıyla nam salmış durumda. Hatta ne acı ki daha önce de 4 kişilik bir ailenin sonu olmuştu. Önceki gün yine aynı üst geçitte faciadan dönüldü. TIR'ın dorsesi sıkıştı. Ve bunca şeye rağmen hala bir önlem alınmadı.
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Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
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