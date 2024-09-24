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İstanbul’da sabah trafiği! Yoğunluk yüzde 63 seviyesinde

İstanbul’da sabah trafiği! Yoğunluk yüzde 63 seviyesinde

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 08:51
İstanbul’da haftanın 2. mesai gününde yüzde 63 civarında. Anadolu Yakasında yüzde 75'e yaklaşan yoğunluk yaşandı. Trafiğin notlarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç canlı yayında anlattı.
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İstanbul’da sabah trafiği! Yoğunluk yüzde 63 seviyesinde
İstanbul’da sabah trafiği! Yoğunluk yüzde 63 seviyesinde
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