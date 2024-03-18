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İstanbul’da sabah trafiği! Yoğunluk ne durumda?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 08:49
Megakent İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyelerini geçmiş durumda. Gelişmeleri canlı yayında A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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