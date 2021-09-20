İstanbul'da sabah trafiği! Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyesinde

Haftanın ilk mesai gününde İstanbul trafiğine yoğunluk yaşanıyor. İşlerine ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar güçlük yaşıyor. Trafik yüzde 63 seviyesinde seyrediyor ve daha da artması bekleniyor. İstanbul’da son durumu alandan A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı.

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