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İstanbul'da sabah trafiği! İşte yoğunluk haritasında son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 09:10
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde seyrediyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, son durumu aktardı. İşte haftanın son iş gününde İstanbul trafiği...

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