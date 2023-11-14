İstanbul'da sabah trafiği! İşte yoğunluk haritasında son durum

İstanbul yeni güne nasıl başladı? Megakentte trafik yoğunluğu yüzde kaç seviyesinde? Hangi bölgelerde yoğunluk var? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.

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