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İstanbul'da sabah trafiği! İşte yoğunluk haritasında son durum

A Haber
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Giriş: 14.11.2023 08:55
İstanbul yeni güne nasıl başladı? Megakentte trafik yoğunluğu yüzde kaç seviyesinde? Hangi bölgelerde yoğunluk var? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.

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