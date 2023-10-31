31 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da sabah trafiği! İşte yoğunluk haritasında son durum

İstanbul’da sabah trafiği! İşte yoğunluk haritasında son durum

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2023 09:10
Haftanın ikinci iş gününde İstanbul trafiğindeki son durum ne? A Haber muhabiri İslim İstanbullu trafik notlarını aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul’da sabah trafiği
KYK yurdunda asansör faciası
KYK yurdunda asansör faciası
NUN Okulları öğrencileri taktir topladı!
NUN Okulları öğrencileri taktir topladı!
Filistinli kızdan dünyaya çağrı!
Filistinli kızdan dünyaya çağrı!
Mahalleyi istila ettiler
Mahalleyi istila ettiler
İzmir depreminin 3. yıl dönümü
İzmir depreminin 3. yıl dönümü
Gram altın rekor kırdı
Gram altın rekor kırdı
Nefes kesen görüntüleri MSB paylaştı
Nefes kesen görüntüleri MSB paylaştı
Su ararken ortaya çıktı
Su ararken ortaya çıktı
Tarlada endişelendiren görüntü!
Tarlada endişelendiren görüntü!
Buz hokeyi maçında feci ölüm
Buz hokeyi maçında feci ölüm
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 29 Ekim coşkusu
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 29 Ekim coşkusu
Daha Fazla Video Göster