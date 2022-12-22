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İstanbul'da sabah trafiği! İşte yoğunluk haritasında son durum

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 08:48
Son dakika haberi... 4 noktada meydana gelen kazalar trafiği etkiliyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda? Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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