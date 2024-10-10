10 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
İstanbul'da sabah trafiği! İşte son durum

İstanbul'da sabah trafiği! İşte son durum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2024 09:30
İstanbul'da trafik yoğunluğu var mı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı
Yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı
2 işçi alüminyum levha altında kaldı
2 işçi alüminyum levha altında kaldı
Sarıyer’de dehşet anları kamerada!
Sarıyer'de dehşet anları kamerada!
Domuz eti iddialarına yalanlama
Domuz eti iddialarına yalanlama
Pekmeze glikoz tahine tavuk yemi!
Pekmeze glikoz tahine tavuk yemi!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu!
"Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu!"
Canlı yayında yüzleşme!
Canlı yayında yüzleşme!
Özel halk otobüsünde dehşet!
Özel halk otobüsünde dehşet!
Doğalgaz boru hattı delindi!
Doğalgaz boru hattı delindi!
Havaya rastgele ateş açtı; Olay anı güvenlik kamerasında
Havaya rastgele ateş açtı; Olay anı güvenlik kamerasında
Şehit ateşi Elazığ’a düştü!
Şehit ateşi Elazığ’a düştü!
Daha Fazla Video Göster