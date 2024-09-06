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İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum

İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 08:53
Haftanın son iş gününde İstanbul’da trafik 45 civarında seyrediyor. Trafik Anadolu Yakası’nda yüzde 53 Avrupa Yakası’nda ise 42 seviyesinde devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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