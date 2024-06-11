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İstanbul'da sabah trafiği! İşte son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 09:01
Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Hangi bölgelerde trafikte yoğunluk var? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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