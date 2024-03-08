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İstanbul'da sabah trafiği! İşte son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 09:06
Son dakika haberi... İstanbul yeni güne nasıl başladı? Hangi bölgelerde yoğunluk var? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural son durumu aktardı.

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İstanbul'da sabah trafiği! İşte son durum
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